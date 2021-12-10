В Приморье ФГИС «Меркурий» помогла установить факты нарушений при оформлении производственных ветеринарных сертификатов

В начале декабря в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены факты оформления уполномоченными лицами предприятий производственных электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) без указания сырья, использованного для производства продукции, а также случаи выработки товаров из сырья с истекшим сроком годности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, с помощью информационной системы установлено, что уполномоченным лицом ООО «Альфа-Капитал Групп» 26 и 27 ноября 2021 года оформлены эВСД на готовую продукцию из палтуса (палтус жареный), при этом в перечне сырья, использованного для ее производства, указаны свинина, говядина, разные части цыплят-бройлеров, кальмар, камбала, молоко и яйца.

Кроме того, 26 ноября ветеринарным врачом КГБУ «Владивостокская ВСББЖ» были оформлены производственные эВСД на продукцию этого же предприятия-производителя (камбалу и навагу жареные) без указания сырья, которое могло бы быть использовано для выработки готовой пищевой продукции. Вместо камбалы и наваги в списке сырья для рыбной кулинарии 19 наименований - части цыплят-бройлеров, свинина и другое, не имеющее отношение к этим видам рыбы, сырье.

Таким образом, во ФГИС «Меркурий» внесены данные, которые не позволяют подтвердить происхождение продукции с целью ее прослеживаемости.

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора также зафиксировано, что производителем ООО «Мяснофф» 26 ноября оформлено пять эВСД на корм для собак и кошек со сроком годности до августа 2022 года. Как установлено с помощью ФГИС «Меркурий» для производства корма использовалось сырье со сроками годности до июня, июля, октября и ноября 2021 года.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора решается вопрос о возбуждении административных производств в отношении предприятий.

Деятельность во ФГИС «Меркурий» уполномоченных лиц, допустивших критические ошибки, в ближайшее время будет приостановлена.

В адрес предприятий готовятся информационные письма о необходимости изъятия из оборота продукции, ее получатели также будут извещены о такой необходимости.

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по результату мониторинга системы «Меркурий» выявлено 909 нарушений, допущенных уполномоченными лицами предприятий. По выявленным фактам возбуждено 650 административных дела. За допущенные нарушения во ФГИС «Меркурий» заблокирована и аннулирована деятельность 255 уполномоченных лиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]