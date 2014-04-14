«Изъять из обращения»: Должностное лицо известного в Приморье мясокомбината попалось на подлоге

В Приморье выявлено внесение уполномоченными лицами ООО «Мясокомбинат Лесозаводский» недостоверных сведений о мясных полуфабрикатах в систему «Меркурий», сообщают «Вести:Приморье».

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в декабре 2020 года в ходе анализа документов, внесенных во ФГИС «Меркурий», выявлены нарушения со стороны уполномоченных лиц крупного производителя мясной продукции из Приморского края – ООО «Мясокомбинат Лесозаводский».

В частности, установлено, что 1 декабря 2020 должностное лицо ООО «Мясокомбинат Лесозаводский» оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на котлеты и тефтели из индейки с внесением в систему недостоверных сведений. Согласно данным, для производства продукции использовались кожа тушки птицы (цыпленка-бройлера) и куриный фарш.

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора установлено, что другое должностное лицо этого производителя с 7 по 9 декабря 2020 года допустило такое же нарушение при оформлении эВСД на тефтели и котлеты из индейки. Согласно данным ФГИС «Меркурий», мясо индейки или ее части в качестве сырья для производства перечисленной продукции не использовалось.

Таким образом, должностными лицами предприятия внесены недостоверные данные о подконтрольных товарах во ФГИС «Меркурий», что не дает возможность установить их перемещение, получить данные о сырье, из которого они произведены, а также установить прослеживаемость продукции, в том числе с целью определения эпизоотического благополучия территории ее происхождения.

В отношении должностных лиц ООО «Мясокомбинат Лесозаводский», допустивших нарушения, были возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, отметили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

За допущенные критические нарушения деятельность уполномоченных лиц во ФГИС «Меркурий» аннулирована.

Получателям продукции направлены информационные письма об изъятии из обращения продукции, установить прослеживаемость которой невозможно.

20 января 2021 года территориальным управлением Россельхознадзора рассмотрены административные дела в отношении должностных лиц ООО "Мясокомбинат Лесозаводский". За допущенные нарушения им грозят административные штрафы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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