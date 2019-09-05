Небезопасную продукцию выявили в Приморье

В Приморье и на Сахалине с начала сентября за нарушения, допущенные при работе во ФГИС «Меркурий», возбуждено 70 административных производств в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала сентября за выявленные нарушения при работе во ФГИС «Меркурий» возбуждены административные производства в отношении 70 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Так, в ходе анализа документов, внесенных во ФГИС «Меркурий», в конце сентября 2020 года установлено, что уполномоченным лицом ООО «АПК «Славянский-2000» 29 июня 2020 года оформлен производственный сертификат на рыбные консервы «Горбуша натуральная» объемом 14876,6 кг. В качестве сырья указана горбуша дальневосточная неразделанная мороженая, изготовленная ОАО «Колхоз Октябрь» 15-28 июля 2020 года в количестве 15180 кг. Однако проверка данных во ФГИС «Меркурий» показала, что это сырье уже было использовано ранее для изготовления аналогичной продукции. То есть на дату изготовления консервов указанного сырья для производства продукции у ООО «АПК «Славянский-2000» на остатках не было. Таким образом, на сырье, использованное для изготовления консервов «Горбуша натуральная», отсутствуют товаросопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость продукции, отметили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Территориальным Управлением Россельхознадзора в отношении ООО «АПК «Славянский-2000» возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

На предприятие направлено информационное письмо о необходимости изъятия из оборота потенциально небезопасной продукции.

Кроме того, в ходе анализа документов на перемещаемую продукцию во ФГИС «Меркурий» должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора была проведена проверка прослеживаемости партии мяса краба (фаланги) в количестве 250 кг, оформленной уполномоченным лицом ИП Мукагов Д.Р. из города Владивостока в адрес ООО «Золото Камчатки» из города Москва 17 августа 2020 года. Установлено, что производственный сертификат на указанную партию продукции оформлен ООО «Владком» на производственной площадке ООО «Олимп» Сахалинской области. При этом владельцем продукции это предприятие не являлось, что вызвало сомнения о ее происхождении.

Управлением Россельхознадзора был направлен запрос в адрес предполагаемого производителя. В своем ответе ООО «Олимп» подтвердил, что не производил данную продукцию.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении ИП Мукагов Д.Р., также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по аналогичной статье в отношении ООО «Владком».

На предприятие направлено информационное письмо о необходимости изъятия из оборота потенциально небезопасной продукции.

Всего с начала года должностными лицами Управления Россельхознадзора выявлено 742 нарушения, допущенных уполномоченными лицами предприятий при работе во ФГИС «Меркурий», по которым возбуждено 468 административных дел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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