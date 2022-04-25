В Приморье предприятию грозит крупный штраф за нарушение требований техрегламента

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при проведении плановой выездной проверки в конце февраля 2022 года в отношении ООО «РК «Тихий океан» (Приморский край) выявлен факт внесения уполномоченным лицом предприятия в информационную систему «Меркурий» заведомо ложных сведений о производстве рыбопродукции, а также другие нарушения.

28 февраля уполномоченным лицом ООО «РК «Тихий океан» были оформлены производственные сертификаты на икру минтая соленую в количестве 120 кг и на иваси холодного копчения в количестве 200 кг. В тот же день на продукцию оформлены транспортные электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на момент оформления производственных эВСД предприятие ООО «РК «Тихий океан» деятельность по переработке и выпуску в оборот готовой рыбной продукции не осуществляло. Таким образом, юридическим лицом внесены заведомо ложные сведения о происхождении продукции во ФГИС «Меркурий».

Кроме того, в ходе проверки установлено, что должностное лицо предприятия, которому предоставлен доступ к информационной системе для оформления эВСД, было уволено в середине декабря 2021 года. При этом руководитель общества с ограниченной ответственностью не представил об этом сведения в территориальное Управление Россельхознадзора в течение трех рабочих дней для аннулирования регистрации должностного лица во ФГИС ВетИС.

Также в ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований технического регламента Таможенного союза при хранении продукции животного происхождения: в холодильной камере штабеля с рыбой располагались на расстоянии 8-10 см от стен, между ними отсутствовали проходы.

Согласно техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», в холодильных камерах рыбная продукция размещается от стен и приборов охлаждения на расстоянии не менее 30 см. Между штабелями должны быть проходы, обеспечивающие беспрепятственный доступ к продукции.

Дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, рассмотрено Управлением Россельхознадзора 20 апреля. Предприятию грозит административный штраф в сумме 100 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]