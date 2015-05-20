1 тонну сайры превратили в 100 мошенники из Владивостока

Мошенники научились подделывать ветеринарные сопроводительные документы на рыбную продукцию. Россельхознадзоре выявил несколько фактов мошенничества на крупную партию продукции, — сообщают «Вести: Приморье».

По данным мониторинговой группы Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при анализе оформления ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий» уполномоченными лицами субъектов, осуществляющих деятельность по производству, переработке, хранению и реализации подконтрольных товаров, выявлены факты внесения заведомо ложных данных в оформляемые ветеринарные сопроводительные документы уполномоченным лицом ООО «Белуга».

Так уполномоченным лицом ООО «Белуга» погашен ветеринарный сопроводительный документ на сайру неразделанную мороженую (1 тонна). Затем полученная в результате гашения запись путем инвентаризации была увеличена на 99 тонн. На основании увеличенной записи журнала уполномоченное лицо оформило четыре ветеринарных сопроводительных документа на сайру в объеме 100 тонн.

Мониторинговой группой также установлено, что на предприятии ООО «ЖД Партнер ДВ» в адрес ООО «Белуга» был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на передачу скумбрии японской неразделанной мороженой (18 кг). Далее эта ветеринарная справка была погашена уполномоченным лицом ООО «Белуга» и запись журнала входящей продукции путем инвентаризации увеличена на 59490 кг. На основании этой записи журнала входящей продукции уполномоченным лицом 2, 11 и 12 июля оформлено пять эВСД для транспортировки товара в город Новосибирск. Четыре ветеринарных сопроводительных документа впоследствии аннулированы и один погашен.

Мониторинговой группой выявлен еще один факт внесения заведомо ложных данных в оформляемые ветеринарные сопроводительные документы со стороны уполномоченного лица ООО «Белуга». Так, при передаче прав собственности данному предприятию уполномоченным лицом ООО «Маркуз» оформлен эВСД на икру минтая ястычную мороженую (23 кг). Полученная в результате гашения уполномоченным лицом ООО «Белуга» запись журнала путем инвентаризации была увеличена на 9982 кг. На основании этой записи оформлено два ветеринарных сопроводительных документа для передачи товара ООО «Дорада».

За выявленные критические нарушения деятельность во ФГИС «Меркурий» уполномоченного лица ООО «Белуга» заблокирована бессрочно.

В отношении юридического лица Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области начаты административные производства по ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мониторинг работы участников системы «Меркурий» продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]