Тонну кальмара без документов задержали на пути из Владивостока в Краснодар

Сотрудники Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и инспекторы ДПС выявили транспортировку командорского кальмара общим весом 1012 килограммов неподтверждённого качества, - сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзорупо Приморскому краю и Сахалинской области.

На 265 километре федеральной автодороги Хабаровск - Владивосток сотрудники ДПС и должностные лица Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора остановили автомобиль марки «Вольво», который двигался из Владивостока в Краснодар. Автомобиль перевозил крупную партию рыбы и морепродукции.

На момент осмотра автотранспортного средства на часть продукции – кальмара командорского - отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы, её безопасность для здоровья потребителей и соответствие качественным показателям.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции животного происхождения в отношении водителя Управлением возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 10.8 КоАП, по завершению которого ему будет назначен административный штраф.

Государственным инспектором территориального Управления Россельхознадзора выдано предписание изъять кальмар из оборота и поместить его на изолированное хранение, а также предоставить ветеринарные сопроводительные документы на товар.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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