Человека эпохи приморского телевидения - Юрия Беззубика провожают в последний путь

Сегодня родные и близкие, коллеги, ветераны приморского телевидения провожают в последний путь Юрия Тимофеевича Беззубика. Он — один из тех, кого принято называть Мастер с большой буквы, один из основоположников спортивной тележурналистики Приморья, Заслуженный работник культуры России, Отличник телевидения СССР.

Про таких как Юрий Тимофеевич Беззубик в минуты прощания обязательно прозвучат слова - «Вместе с ним уходит эпоха». И дело не только в том вкладе, который внесли в развитие телевидения края ветераны такого полёта как Юрий Тимофеевич. Он проработал на Уборевича 47 лет. Сотрудничество с ним, совместные проекты, спортивные телепередачи и радиорепортажи открыли широкий путь в профессии целой плеяде замечательных режиссеров и журналистов Приморского края.

После ухода на пенсию Юрий Тимофеевич по велению сердца стал координатором и вдохновителем совместных дел ветеранов приморского телевидения и радио. Все они — люди непростые, у каждого — свой вклад в общую историю главной телерадиокомпании края. Юрию Беззубику своей энергией, качествами дипломата и профессионала высочайшего класса удалось объединить их не только в памяти прошлых лет, но и зарядить их энергией и оптимизмом сегодняшнего дня.

В последние годы своей работы на телевидении, когда туда хлынул поток молодых, не всегда и во всём подготовленных, Юрий Тимофеевич трудился с ними режиссёром. Его стильность, напевы мелодий Фрэнка Синатры, внешний вид всегда с иголочки, перфекционизм и профессионализм высочайшего полёта были неотъемлемой частью подготовки каждого выпуска «Вестей Приморья» нового времени.

Юрий Тимофеевич ушёл на 83-м году жизни… Аплодисменты, мастер тебе, аплодисменты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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