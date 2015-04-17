Сразу 4 мусоровоза столкнулись в Приморье

Во Владивостоке столкнулись четыре машины, которые специализируются на вывозе мусора, сообщают «Вести:Приморье».

О происшествии рассказали в паблике musor_prim. Указывается, что причиной ДТП стали неочищенная дорога и несоблюдение правил дорожного движения.

ДТП, в котором оказались сразу несколько мусоровозов, произошло днем 15 февраля. Следить за состоянием этой дороги должен Приморский экологический оператор.

Здравствуйте, посыпка песком с период активного снегопада не эффективна, как показал многолетний опыт по очистке этой трассы. Очень многие перевозчики не используют цепи в период гололедов и снегопадов - это большая проблема. Как только снегопад был окончен, мы не просто почистили одну трассу, мы почистили и запасную трассу к полигону, обе их посыпали и они обе работали в ночь. Поэтому претензия, что региональный оператор не посыпал необоснованна, ответил представитель ПЭО в паблике.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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