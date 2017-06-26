Трое водителей в Дальнегорске перевозили пассажиров на неисправных автобусах

В рамках профилактической операции "Автобус" сотрудниками Госавтоинспекции были проверены транспортные средства, перевозящие пассажиров в Дальнегорске. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспорта, наличию технических средств контроля, а также соблюдению режима труда и отдыха водителями автобусов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, по итогам проведённого рейда к административной ответственности по ч.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» привлечены трое водителей.

Руководителям пассажирских АТП было направлено указание о необходимости привести транспортные средства в надлежащее состояние и провести дополнительные занятия с водительским составом на знание и соблюдение ПДД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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