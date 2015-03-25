«Странный» способ выбрал приморец, чтобы избавиться от улик после продажи дериватов

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность жителей Приморья по продаже дериватов амурского тигра, сообщают «Вести:Приморье».

Сотрудники отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной продаже частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу.

В ходе проведения мероприятий было установлено, что группа лиц, произвел сбыт 15 кг частей особи амурского тигра за 1 млн 200 тысяч рублей. Злоумышленники были задержаны. Один из них, 38-летний гражданин, пытался во время задержания избавиться от улик - деньги, полученные после продажи дериватов, он пытался выбросить в окно автомобиля. Об этом уточнили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за Незаконная продажа частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, совершенная организованной группой. 38-летний сбытчик задержан. В отношении остальных участников - жителей Приморья - избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отмечается, что это второе уголовное дело, возбужденное в отношении фигурантов. В октябре прошлого года в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка» у этих же граждан были приобретены 6 костей, принадлежащих особи амурского тигра.

Напомним, что амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения. Сейчас численность амурских тигров в России составляет 580-600 особей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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