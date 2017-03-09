Новое от Росреестра коснется владельцев земельных участков

Дачные посёлки, обозначенные в правовом поле как садоводства и огородничества, можно будет без проволочек превратить в населённые пункты либо присоединить их к уже существующим деревням и прочим поселениям. Это подразумевает один из пунктов законопроекта, который разработал Росреестр, сообщают «Вести:Приморье».

Публичное обсуждение документа продлится до 26 февраля. Он также предполагает упрощение различных процедур при распоряжении имуществом в садовых товариществах. Как может измениться жизнь садоводов, пишет «Парламентская газета».

Возможность преобразования дачных посёлков в настоящие посёлки уже закреплена в законодательстве. Инициировать такую процедуру могут как местные жители, так и местные власти. Но она требует больших бюрократических жертв: чиновники должны утвердить новый или изменить действующий генеральный план городского поселения, схему планирования муниципалитета. Есть сложности с обоснованием такой процедуры: большинство садовых товариществ раскинулось на землях сельхозназначения, и чтобы такие территории стали деревнями или хуторами, нужно изменить их категорию и вид разрешённого использования, чему не всегда удаётся найти убедительные основания.

«В настоящее время отсутствуют конкретные критерии создаваемых населённых пунктов, а также условия, при которых такие территории могут быть включены в границы населённых пунктов. Это, в свою очередь, создаёт правовую неопределённость в части оснований для инициирования такой процедуры», — пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе Росреестра.

В своём законопроекте служба предлагает дать властям регионов право устанавливать однозначные критерии, при соблюдении которых садоводство может стать населённым пунктом.

Конкретные условия включения СНТ в состав посёлков будут зависеть от позиции каждого региона. Они явно будут различаться, ведь и ситуация с дачными посёлками везде разная, рассказал «Парламентской газете» председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук.

По мнению Валенчука, снять все сложности в этом вопросе одной нормой вряд ли удастся, ведь в населённых пунктах должна быть обеспечена серьёзная инфраструктура. «Мало построить тёплый дом. Нужно обеспечить круглогодичное энергоснабжение, водоснабжение, расчистку дорог, регулярный общественный транспорт, медицинское обслуживание жителей, школы и детские садики для них и многое другое. Эти проблемы потребуют решения там, где садовые товарищества станут населёнными пунктами», — предупредил депутат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]