Земля в нацпарках: разрешат ли строительство индивидуальных домов

Сенаторы внесут в Госдуму законопроект с послаблениями для населённых пунктов, оказавшихся в границах особо охраняемых природных территорий, сообщает «Вести: Приморье».

В национальных парках планируют создать специальные зоны, совпадающие с границами населённых пунктов, в которых не будет действовать запрет на выделение участков под строительство индивидуальных домов и садоводство, а местные власти смогут предусмотреть земли под школы и детские сады без согласования с Минприроды. Такой законопроект собираются доработать в течение двух недель и после этого внести в Госдуму, рассказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв на совещании в палате регионов 17 января, отмечает «Парламентская газета».

Когда в России создавались национальные парки, получилось так, что в их границах оказалось множество посёлков, деревень и даже городов, отметил спикер.

Чтобы построить школу или больницу, местные власти должны не только заказывать дорогостоящую и длительную экологическую экспертизу, но и согласовать с Минприроды само выделение земли для этих целей. Жители населённых пунктов тоже без согласования не могут построить дома даже на собственных участках, так как все нацпарки находятся в федеральной собственности.

В специальной зоне будет разрешено предоставлять участки для садоводства и огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, строить спортивные объекты. Разрешат и приватизировать земли, которые находятся в границах населённых пунктов, сведения о границах которых есть в государственном кадастре недвижимости.

Также эти зоны больше не будут находиться в федеральной собственности. Воробьёв пояснил, почему это так важно: сейчас региональные и муниципальные власти должны согласовывать с федеральным Центром каждый шаг, который собираются сделать на территории нацпарков. А пока они это делают, истекает срок, отведённый на освоение финансовых средств, выделенных на социальные проекты. В итоге проекты простаивают. Если же земля будет в ведении регионов, на местах сами определят участки под инфраструктуру. Конечно, при этом они будут ограничены законом об особо охраняемых природных территориях, запрещающим возводить в нацпарках, например заводы.

Давать землю в собственность или аренду ещё не решили. Предварительный текст ещё дорабатывают, и скорее всего он поступит в Госдуму в несколько изменённом виде. Например, в Минприроды против того, чтобы отдавать земли под индивидуальное жилищное строительство в собственность. Лучше выделять участки в аренду на 49 лет, считает замглавы министерства Елена Панова. Продать землю в этом случае будет нельзя, только переуступить право аренды. По её мнению, это позволит избежать злоупотреблений, например, если человек получит землю под индивидуальное строительство, но вместо дома для своей семьи построит пятиэтажную гостиницу.

По мнению старшего прокурора природоохранного отдела Генпрокуратуры Оксаны Галановой, если вопрос решится в пользу собственности, нужно будет прописать дополнительные механизмы, чтобы защитить нацпарки от злоупотреблений. «В первую очередь это касается Байкала, где природоохранная прокуратура постоянно занимается тем, что сносит китайские турбазы. Поэтому нужен будет законодательный запрет получать землю в собственность для иностранных лиц, лиц, находящихся под контролем иностранного инвестора, а также условия прекращения права собственности», — отметила она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]