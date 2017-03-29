Впервые в Приморье граждан приглашают «метнуть топор»

Фестиваль «Ва:кчай ни» пройдет в национальном селе Красный Яр Пожарского района Приморского края 13 марта. Традиционно основной составляющей праздника станут соревнования по национальным видам спорта коренных малочисленных народов. В этом году впервые в рамках фестиваля состоятся соревнования по метанию топора, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как рассказали в дирекции национального парка «Бикин», визит-центр которого находится в селе Красный Яр, в основе фестиваля лежит давняя традиция жителей долины Бикина праздновать начало (осенью) и окончание (весной) охотничьего сезона. В 2017 году национальный парк «Бикин» предложил местным жителям возродить праздник. Коренное население поддержало инициативу. Кстати, название фестиваля переводится с удэгейского на русский язык, как «охотник».

«К 2020 году фестиваль “Ва:кчай ни” вышел на краевой уровень – прошлой весной в село Красный Яр прибыли гости из Владивостока, Уссурийска, Большого Камня, Лучегорска, Хабаровска, а также близлежащих сел Ясеневый и Соболиный, всего более 150 человек. Среди них более 90 – представители юного поколения: школьники, студенты, члены молодежных объединений. Большинство приняли участие в национальных спортивных играх – ключевом событии фестиваля», – отметили в дирекции нацпарка.

«Ва:кчай ни» в 2021 году будет проходить по традиционному сценарию. Жители сел, располагающихся в верхнем и нижнем течении реки Бикин, встретят вернувшихся из тайги охотников обрядом, национальными спортивными состязаниями, песнями и танцами. Для гостей организуют выставку-продажу сувенирной и скорняжной продукции местных мастеров, предложат блюда национальной кухни. Шахматный турнир для детей и взрослых призовет поклонников интеллектуальных состязаний.

Среди новаций этого года – соревнования по метанию топора на дальность. Организаторы отмечают, что обеспечат соблюдение правил безопасности в ходе этого необычного состязания.

По словам руководителя Туристско-информационного центра Приморского края Ольги Гуревич, различные событийные мероприятия давно стали одной из характерных туристических достопримечательностей региона.

«Наши гастрономические фестивали, кинофестиваль “Меридианы Тихого”, джазовый фестиваль хорошо известны за пределами региона. Но большинство таких мероприятий проходят в краевом центре. Поэтому одним из направлений нашей стратегии привлечения туристов в Приморье стало продвижение территорий края, как туристических достопримечательностей. В этом контексте этнический фестиваль “Ва:кчай ни” является прекрасным примером того, как и чем приморская глубинка может заинтересовать туристов – и жителей, и гостей края», – отметила Ольга Гуревич.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]