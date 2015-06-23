Маленькие шахматисты Красного Яра впервые приняли участие в турнире краевого уровня

Шахматный турнир краевого уровня впервые прошел в отдалённом Приморском селе Красный Яр, сообщают «Вести:Приморье». Местные шахматисты из числа коренных малочисленных народов вошли в десятку лучших

Турнир памяти Василия Суляндзига, этап кубка Приморского края игроков 2007 года рождения и моложе прошел в национальном селе Красный Яр, родине известного удэгейского шахматиста в рамках фестиваля Ва:кчай ни. В организации мероприятия принимали участие национальный парк "Бикин" и Центр "Амурский тигр". В соревнованиях приняли участие 14 игроков из Владивостока, Артема, Хабаровска, Лучегорска, поселка Восток, сел Ясеневый, Соболиный, Верхний Перевал. Трое юных удэгейцев, представители команды, принимающей турнир в Красном Яру вошли в десятку лучших: Владислав Канчуга, Валерий Дункай, Сун Ван заняли 6,8, и 10 места соответственно. Победила же всех юная леди - жительница Владивостока Екатерина Пивовар - она выиграла 9 партий из 9 возможных.

Как отметил главный судья соревнований, президент шахматной федерации города Владивостока, член Приморской федерации шахмат Андрей Степанов, проведение выездных турниров способствует мотивации юных спортсменов, обмену опытом, расширению навыков борьбы.

- Для меня эта поездка — значит очень много, я лично был знаком с Василием Батанеевичем, и сегодня увидел результаты его труда, страсти, можно, так сказать. Именно он привил любовь к шахматам односельчанам. Это удивительно. В далеком селе ребята 10 -12 лет играют неплохо, с умом, может быть им немного не хватает опыта, хорошего азарта и воли к победе. Но этому не научиться без выездных соревнований. Чем больше мы будем проводить совместных турниров, тем быстрее будет расти мастерство юных спортсменов, - отметил Андрей Степанов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]