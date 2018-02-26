«Все смешалось в одну кучу»: Какие требования к проверке авто действительно прописало МВД

МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом, якобы, говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", с которым ознакомились некоторые СМИ. Тема настолько острая, что все смешалось в одну кучу. Многих автовладельцев эта новость напугала, сообщают «Вести:Приморье».

«Российская газета» попробовала расставить все это по своим местам.

В новой редакции закона о техосмотре, который вступит в силу с 1 марта, об этом ничего не говорится. Закон вообще не устанавливает такой конкретики, что и как должно работать в автомобиле. Это устанавливается другим нормативным актом. А именно - перечнем условий и неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, который утверждается постановлением правительства. МВД действительно подготовило проект нового перечня и вынесло его на общественные обсуждения еще в сентябре прошлого года. Изменения, которые вносятся в этот перечень, не очень велики. По сути, его приводят в соответствие с Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. Убирают из него все ссылки на устаревшие ГОСТы и делают отсылы к техрегламенту.

Из нового для России добавляется запрет на эксплуатацию летних шин зимой и шипованных - летом. А также запрещается эксплуатация при отсутствии противосолнечных козырьков, если они предусмотрены конструкцией автомобиля.

В соответствии с техрегламентом приводятся требования к светопропусканию стекол. Если у нас до сих установлено светопропускание для лобового стекла 75 процентов, а для передних боковых - 70 процентов, то будет 70 процентов для тех и других. Документ еще не утвержден правительством, и когда он вступит в силу, неизвестно. Планируется, что с 1 июля. Так что в любом случае с 1 марта проверять по сезону ли установлены шины не начнут. Все остальные требования к автомобилям остались прежними. Ничего нового при проведении ТО проверять не будут.

В соответствии с поправками в закон о техосмотре, которые вступят в силу с 1 марта, у ГИБДД появится право аннулировать диагностические карты. Но только в том случае, если будет установлено, что автомобиль не проходил диагностики.

Сами диагностические карты будут электронными, и оформлять их будут непосредственно в информационной системе ЕАИСТО. По просьбе автовладельца ее могут распечатать. При этом на пунктах ТО будут делать две фотографии машины - до диагностики и после, - которые также будут вноситься в диагностическую карту с координатами места и времени съемки. Предполагается, что это обеспечит обязательный визит на пункт ТО, от которого отвыкли 80 процентов автовладельцев.

Штраф за отсутствие техосмотра вступит в силу лишь с 1 марта 2022 года. То есть после окончания переходного периода реформы техосмотра, в течение которого аккредитованные операторы ТО должны подтвердить соответствие своих пунктов установленным требованиям.

Напомним, что за управление неисправным автомобилем, то есть, если у него есть неисправность, указанная в перечне, ответственность давно предусмотрена в статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф 500 рублей. А за управление автомобилем с неисправной тормозной или рулевой системами, а также с неисправностями сцепного устройства предусмотрено задержание машины с отправлением ее на штрафстоянку.

МВД подготовило также поправки в закон о безопасности дорожного движения, которые правительство со дня на день внесет в Госдуму. Согласно этим поправкам в законодательство вернется запрет эксплуатации автомобилей. Если будет выявлены условия или неисправности из вышеупомянутого перечня, которые невозможно устранить на месте, то водителю не только оформят штраф, но и запретят эксплуатировать машину. Сделано это будет приостановлением действия диагностической карты. Чтобы снять запрет, водитель в течение трех суток должен будет отремонтировать машину и пройти за свой счет внеочередной техосмотр. На нем будет проверяться только то, что послужило причиной запрета эксплуатации. Как только диагностическая карта появится в ЕАИСТО, запрет будет снят.

Однако если автомобиль с неснятым запретом попадется на дороге спустя трое суток после того, как запрет был наложен, то сотрудники ГИБДД задержат свидетельство о регистрации машины.

Впрочем, когда это примут, тоже пока неизвестно.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в полиции Приморья уточнили, введена административная ответственность за проведение технического осмотра лицами, не аккредитованными, не уполномоченными на проведение такого осмотра, а также лицами, сведения о которых отсутствуют в реестре операторов технического осмотра. Право составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.4.1 КоАП РФ, предоставляется сотрудникам ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]