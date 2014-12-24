«Такое бывает в супермаркетах»: Женщина рассказала о странных действиях кассира

В одном из приморских пабликов жители края рассказали, какие фобии их тревожат во время посещения супермаркетов края, сообщают «Вести:Приморье».

Многие отмечали, такое обычно происходит в больших магазинах, где у кассы собирается огромная очередь. Одни говорят, не нравится цена на товар, который еще вчера стоил намного дешевле. Другие обращают внимание, покупатель в последний момент решили отказаться от какого-то продукта, тогда очередь готовится к долгому ожиданию администратора и отмене покупки.

«Ещё табличка «касса не работает», поставленная, когда подошла твоя очередь и ты уже несколько продуктов на ленту положил».

«Мама сказала стоять в очереди, ушла за луком и тут подходит моя очередь».

«А ещё, когда впереди стоящий забыл взвесить фрукты/овощи и побежал исправлять ошибку».

«Гааааля! У меня печень отмена!».

Так описали ситуацию в паблике mark2_che.



Постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье» рассказала о ситуации, с которой ей пришлось столкнуться у кассы в супермаркете «Юлия» в Артеме. Женщина поведала о том, как кассир предложила оплатить рис, который рассыпался на кассе в магазине.

Я пришла в магазин, взяла тележку и пошла между полками, уже зная, где какой товар находится. В тот день брала рис и гречку, это то, что может рассыпаться, хлеб, молочку, детям «вкусняшки». Подошла к кассе, заняла очередь. Народу передо мной было немного, человек пять. Простояла несколько минут. А когда подошла моя очередь, начался цирк. Сначала на стол кассира выставила молочку, затем хлеб. Дошло дело до пакетов с сыпучими продуктами. Гречка «легла» нормально. А вот пакет с рисом порвался, едва он коснулся стола. Кассир, как ни в чем не бывало, взяла порванный пакет и пробила его, при этом рис продолжал рассыпаться на стол. Я, конечно, спросила, почему она пробивает рис. На что она без тени сомнения ответила, делает все, что ей положено. Я очень спокойно спросила, разве я должна оплатить то, что останется у вас на столе, после того, как выйду из магазина. И вновь без тени смущения, кассир утвердительно заявила, в том, что пакет порвался, виновата только я. Я попросила вызвать администратора. Представляю, что в этот момент подумали те, кто стоял в очереди за мной. Через несколько минут подошла администратор, я объяснила ситуацию, показала, что рис был расфасован в очень тонкие пакеты. Вероятно, в момент расфасовки в супермаркете других не было. Никто не обратил на это внимание. Администратор выслушала и сказала сделать отмену покупки. Сумма за рис в чеке не отразилась.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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