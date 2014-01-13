В Приморье снизили налог для предприятий ЖКХ

Предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ жителям Приморского края, смогут воспользоваться льготой на уплату налогов на имущество. Теперь процентная ставка на этот вид обязательного платежа составит 1,1%. Соответствующий закон инициировал губернатор края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Представила документ краевым парламентариям председатель Правительства Приморья Вера Щербина. В нем прописано, что предприятиям ЖКХ, оказывающим услуги жителям края, в 2021 году предоставляется налоговая льгота в виде пониженной ставки – 1,1% по налогу на имущество организаций в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых финансируется за счет средств краевого и местных бюджетов. Эта ставка ниже базовой в два раза – на сегодняшний день составляет 2,2%.

«Проект закона подготовлен для оздоровления деятельности предприятий ЖКХ, обеспечения ими устойчивой финансово-хозяйственной деятельности», – отметила Вера Щербина.

Законопроект одобрен краевыми парламентариями в окончательном чтении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]