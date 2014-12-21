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Машина с пескосоляной смесью «примчалась» на помощь и улетела в кювет в Артеме

Машина с пескосоляной смесью «примчалась» на помощь и улетела в кювет в Артеме

Источник фото: artem.news.plus

Машина с пескосоляной смесью не смогла преодолеть участок дороги, который покрылся слоем льда, сообщают «Вести:Приморье».

О ситуации, сложившейся на одной из дорог в Артеме, рассказала местная жительница. Женщина пояснила, что дорога, по которой проезжают автомобили и проходят люди, очень скользкая. А в скором времени, по мнению автора поста в паблике artem.news.plus, дороги там совсем не будет.

Крик о помощи с улицы Безымянной. Ужасно скользкая дорога! После очередной жалобы, наконец-то, приехала машина с пескосоляной смесью. Но, увы... Подняться и посыпать дорогу она не смогла. В итоге машина упала в кювет. Когда её вытаскивали, то край земли "вывернули". Теперь при потеплении этот участок уйдёт в кювет, дороги не будет вообще.

«Везде такая ерунда. Не расстраивайтесь. Завтра +5 и всё растает, а потом солнышко всё высушит».

«Эта машина до военная наверно?».

«Золой посыпать не пробывали. Ведь частный сектор».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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