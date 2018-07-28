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Суровая техника времен СССР не справилась с дорогами Уссурийска
В Уссурийске на улице Ленинградской машина времен СССР фирмы ЗиЛ не смогла преодолеть один из участков дороги, сообщают «Вести:Приморье».
Машина, на борту которой написано «Аварийная» попала в аварию. Скорее всего, яма на дороге стала ловушкой для представителя отечественного машиностроения.
Приморцы предположили, бригада выезжала на вызов. Вероятно, кому-то придется ждать еще долго.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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