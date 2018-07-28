Суровая техника времен СССР не справилась с дорогами Уссурийска

- это возмутительно, организаторов надо привлечь к уголовной ответственности

- это было закрытое мероприятие, "лишних" туда не звали. СМИ и соцсети раздувают скандал на ровном месте, для собственного пиара

- полностью поддерживаю организаторов, больше и чаще организуйте подобные акции