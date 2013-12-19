В МЧС озвучили подробности пожара в бизнес-центре в Артеме

Утром, 1 марта, в 10:21 на пульт гарнизона пожарной охраны города Артём поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Кирова, сообщают «Вести:Приморье».

Спустя 8 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты. Было установлено, что в трёхэтажном здании горит неэксплуатируемая мансарда. По уточнённой информации площадь горения составила 1300 кв. м.

Пострадавших в результате пожара нет. В качестве превентивных мер из здания эвакуированы 20 человек. В 13:01 пожар был локализован.

К тушению привлечены 57 человек личного состава и 14 единиц техники. Тушение пожара продолжается, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Артеме горит бизнес-центр «Сангурай».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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