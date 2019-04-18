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Пожарные спасли нескольких человек из объятого пламенем здания

Пожарные спасли нескольких человек из объятого пламенем здания

15 апреля на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о пожаре на четвёртом этаже в четырёхэтажном административном здании, расположенном на улице Пограничная, сообщают «Вести:Приморье».

Через несколько минут по сигналу тревоги прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе разведки установлено, что в подсобном помещении горят обшивка и натяжной потолок, отметили в пресс-службе ведомства.

Пожар локализован, ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

По предварительной информации, из отрезанного пламенем и дымом помещения пожарные спасли четырёх человек, восемь человек – эвакуированы. Пострадавших нет.

В настоящий момент ведётся проливка конструкций.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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