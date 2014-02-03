Жить будут, но госпитализированы: двух детей спасли на пожаре
Днём 4 января на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в жилом доме, распложённом на улице Зелёная на острове Русском, сообщает «Вести: Приморье».
Оперативно на место пожара прибыли первые пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации пожара. Наблюдалось сильное задымление. Для работы в задымлённых помещениях было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Горела трёхкомнатная квартира на четвёртом этаже здания. Дым от пожара блокировал выход для жителей соседних квартир.
Из охваченных дымом и пламенем квартир были спасены два ребёнка – 10-летняя девочка, которую с пятого этажа пожарные вывели на свежий воздух по лестничному маршу и 12-летний мальчик, которого спасли с четвёртого этажа по трёхколенной лестнице. В превентивных целях, надышавшийся дымом мальчик, был госпитализирован для обследования в ближайшее медучреждение. Также из соседних квартир были эвакуированы 9 человек, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Пожар был локализован и полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 56 кв. м. Благодаря профессионализму огнеборцев были спасены две человеческие жизни и не допущено перехода огня на большую площадь. К тушению привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
14.08.2019 Женщина с двумя маленькими детьми спасена на пожаре в Приморье
-
27.02.2019 Двое человек спасены на пожаре во Владивостоке
-
13.08.2019 Троих человек спасли огнеборцы при пожаре в Приморье
-
03.02.2014 Из задымленных квартир в жилом доме Владивостока спасен 31 человек
-
12.04.2019 Владивостокские пожарные спасли почти 40 человек из горящего дома на Луговой
-
22.05.2018 Во Владивостоке пожарные спасли одиннадцать человек
Добавить комментарий