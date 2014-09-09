Регистрацию на масштабный IT-конкурс продлили для будущих «Лидеров интернет-коммуникаций» из Приморья

Члены экспертного совета отмечают большой интерес профессионального сообщества к конкурсу «Лидеры интернет-коммуникаций», по этой причине было принято решение о продлении этапа регистрации до 5 марта, сообщают сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу Совета.

За пять недель на конкурс зарегистрировались более 10 тысяч человек со всей страны. Конкурс проводит АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец сообщила, что в последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. «Изначально мы не планировали таких мер, но из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращенной, и у некоторых объективно был затруднен доступ. Мы приняли решение уточнить правила и продлить этап регистрации до 5 марта включительно», – рассказала Аблец.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова,конкурс привлек профессионалов со всех регионов России. «На сегодняшний день лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва с 12,87% всех регистраций, Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%). Хотя мы не требовали обязательного высшего образования, у 79,7% участников оно есть. Еще 14% имеют незаконченное высшее или являются студентами выпускных курсов. Среднее профессиональное образование имеют 6,3% участников. Среди всех конкурсов платформы "Россия – страна возможностей" этот оказался одним из самых популярных среди женщин – на их долю приходится почти половина регистраций, 47,3%. На долю мужчин соответственно 52,7%. По возрасту самыми активными оказались участники молодого и среднего возраста. На категорию от 30 до 40 лет приходится 43,4% регистраций, от 20 до 30 –35,4%, от 40 до 50– 13,9%. Тех, кому меньше 20, – 4,5%, от 50– 2,8%».

В свою очередь, заместитель руководителя Центра управления регионом Приморского края Полина Степаненко отмечает, что с учетом тренда цифровизации по обратной связи возрастает потребность в квалифицированных кадрах, в том числе в Приморье. «Мы все чаще сталкиваемся с новыми форматами в digital, и профильным специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию. Полагаю, этот конкурс станет ступенью для роста и развития всех участников. Замечу, что победители конкурса смогут повысить свою квалификацию с помощью бесплатного обучения в МГУ и работы с высококлассными наставниками», — рассказала Полина Степаненко.

«Участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» - это колоссальный трамплин для специалиста диджитал направлений. Такие конкурсы однозначно нужны. Digital сфера на сегодняшний день является одной из самых востребованных и только набирает свои обороты, до пика развития еще далеко. Без диджитал технологий на сегодняшний день практически не может нормально существовать бизнес и его экосистема», - отметила учредитель Digital агентства Brand-pr Наталья Ваулина.

Генеральный директор ООО «ТУСА» Сергей Мудров считает, что цифровые сервисы – это уже не будущее, сегодня это настоящее, они стали нормой в нашей жизни. «У участников появляется возможность в первую очередь проверить себя, свой потенциал, и понять в дальнейшем, с чем нужно поработать, чтобы прокачать свои профессиональные и надпрофессиональные навыки. А для победителей открываются уже совсем другие двери и возможности для дальнейшей карьеры. Считаю, что раз такой шанс предоставляется, им нужно обязательно воспользоваться», - подчеркнул Сергей Мудров.

Участница от Приморского края, SMM-специалист Дирекции общественных пространств Владивостока, Надежда Блясова поделилась своим мнением о конкурсе. «В digital сфере я работаю 5 лет. Решила принять участие, так как для меня и МАУ «Дирекция общественных пространств Владивостока», над социальными сетями которого я работаю, это необычный опыт. С помощью конкурса хочется рассказать о Дирекции и наших проектах. Как показывает опыт, люди не до конца понимают, куда обращаться с инициативой по благоустройству, какие государственные органы отвечают за тот или иной вопрос. Такая просветительская деятельность в рамках соцсетей тоже нужна и оказалась востребованной. Участвуя в конкурсе, хочется понять, насколько конкурентоспособен проект, которым я сейчас занимаюсь, обменяться опытом с другими участниками. Это хороший вектор развития и цифровизации государственного аппарата», - отметила Надежда Блясова.

Член экспертного совета конкурса Павел Безручко напомнил о необходимости выполнения первых заданий – записи видеоинтервью с рассказом о себе и презентации проекта, реализованного участником. «За последние дни в системе добавилось большое число личных кабинетов, но многие еще не успели закончить регистрацию и выполнить задания.Мы решили дать этим потенциальным участникам дополнительное время. До 12:00 9 марта для всех конкурсантов сохраняется возможность вносить изменения в свои задания», – сказал эксперт.

Подать заявку на участие в конкурсе на сайте лидерыинтернета.рф могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Этап регистрации продлится до 23:59 5 марта 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]