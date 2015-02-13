Студенты Приморья - лидеры по количеству участников национальной олимпиады «Я – профессионал»
Приморский край стал лидером по количеству участников национальной олимпиады «Я – профессионал». Имена лучших появятся в национальной базе кадрового резерва, доступ к которой имеют многие крупные и престижные отечественные компании, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Всего в отборочном этапе олимпиады приняли участие 88 414 российских студентов, из них 2 052 человека из девяти вузов Приморского края. Самыми популярными направлениями у учащихся стали «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение» – его выбрали 237 студентов, «Лечебное дело и педиатрия» – 159, «Государственное и муниципальное управление» – 105, «Управление персоналом» – 99 и «Экономика» – 96.
Как уточнили в оргкомитете олимпиады, интерес приморских студентов к олимпиаде был заметен еще на этапе регистрации.
«Олимпиада “Я – профессионал” проходит уже третий год и с каждым разом становится все популярнее. Если в прошлый раз о желании попробовать себя заявили более 8 тысяч приморцев, в этот – уже более 12 тысяч. Учащиеся соревнуются, объединяются в творческие коллаборации, общаются с настоящими и будущими коллегами, приобретают полезный опыт. Имена лучших появляются в национальной базе кадрового резерва, доступ к которой имеют многие крупные и престижные отечественные компании», – подчеркнула врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки Приморья Наталья Бондаренко.
Отборочный онлайн-этап олимпиады завершился 8 декабря. Его итоги участникам заключительного очного этапа станут известны в конце декабря.
«Число участников онлайн-этапа говорит о высоком интересе студентов к олимпиаде и о том, что все больше молодежи видит в ней потенциал для своего личностного и профессионального роста. Это и есть наша главная задача – предоставить как можно большему числу россиян самые разные возможности для самореализации, подняться на уровень выше – в образовании или бизнесе, управлении или реализации собственного проекта», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Заключительный очный этап пройдет зимой 2020 года. Площадки для его прохождения будут располагаться во всех федеральных округах страны – участники смогут выбрать из них территориально удобную.
Победители третьего сезона олимпиады «Я – профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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