Три ученика школы № 13 показали лучшие результаты на городской олимпиаде по английскому языку

В написании муниципального этапа олимпиады по английскому языку приняли участие 268 школьников Владивостока. Олимпиаду решили написать 65 учеников 11-х классов, 82 ученика 10-х классов, а также 54 ученика 9-х классов, 38 восьмиклассников и 29 семиклассников, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Задания для среднего звена и 9-11 классов различались. У первых максимальный балл за выполнение всех заданий составил 76, а у вторых - 91. Лучшие результаты показали три ученика из школы № 13.

Ими стали семиклассница Аполлинария Попова, набравшая 67 баллов из 76 возможных в своей категории, десятиклассница Лилия Хлыстова, сделавшая задания на 72 балла из 91 возможного, и одиннадцатиклассница Дарина Кузьминская. Она выполнила задания олимпиады на 81 балл – это лучший показатель среди всех участников.

Среди десятых классов самый высокий показатель – у ученика школы № 73 Артёма Бакулина, они тоже выполнил задания на 72 балла.

Среди 9-х классов лучшей стала Нелли Крайнева из школы № 26, набравшая в олимпиаде 70 баллов, а среди 8-х классов - Екатерина Мелехина, ученица школы № 9. Она выполнила задания на 68 баллов.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отмечают, что имена учеников, которые пройдут в региональный этап олимпиада, станут известны после оформления итогового протокола (подсчета результатов остальных муниципалитетов Приморья).

Олимпиада по английскому языку – одна из 20, которые прошли во Владивостоке. Муниципальный этап Всероссийских олимпиад стартовал 8 ноября и завершился 8 декабря.

Для справки

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа. Школьный этап прошел в октябре, теперь его победители участвуют в муниципальном этапе. К середине декабря будут ясны победители, которые отправятся на региональные олимпиады. В завершение самые сильные школьники представят свой регион и школу на всероссийском уровне. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в профильные вузы без вступительных испытаний. Ежегодно в России в школьных олимпиадах принимают участие более 6 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]