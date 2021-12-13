90 школьников Владивостока проверили свои знания в городском этапе школьной олимпиады по экономике

В написании муниципального этапа олимпиады по экономике приняло участие 90 школьников Владивостока. Олимпиаду решили написать 24 ученика из 11-х классов, по 21 ученику их 10-х и 9-х классов, 15 восьмиклассников и девять семиклассников. Результаты оценивались по 100-балльной системе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Лучший результат показал одиннадцатиклассник из Технического лицея Михаил Прозорский, выполнив задания на 89 баллов. Из учеников 10-х классов высший показатель в 74 балла у Алисы Гудимович из школы №28.

Среди 9-х классов лучшим стал Никита Владимиров из школы-интерната им. Н.Н. Дубинина для одарённых детей, набрав 65 баллов. Такой же результат показал и семиклассник Владислав Полищук из школы №23. Среди учеников 8-х классов высший балл получил Виктор Мурашко из Международной лингвистической школы, его показатель - 53 балла.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отмечают, что имена учеников, которые пройдут в региональный этап, станут известны после оформления итогового протокола. Это будет понятно, когда посчитают результаты остальные муниципалитеты Приморья.

Олимпиада по экономике – одна из 20, которые прошли во Владивостоке в этом году. Муниципальный этап Всероссийских олимпиад стартовал 8 ноября и завершился 8 декабря.

Для справки

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа. Школьный этап прошел в октябре, затем его победители участвовали в муниципальном. К середине декабря будут ясны победители, которые отправятся на региональные олимпиады. В завершение самые сильные школьники представят свой регион и школу на всероссийском уровне. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в профильные вузы без вступительных испытаний. Ежегодно в России в школьных олимпиадах принимают участие более 6 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]