Три ученика Технического лицея Владивостока показали высший балл на городском этапе олимпиады по астрономии

В написании муниципального этапа олимпиады по астрономии приняло участие 69 школьников Владивостока. Это 15 учеников 11-х классов, 14 ученика 10-х классов, а также 11 девятиклассников, восемь восьмиклассников и 21 семиклассник, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Лучшими стали ученики Технического лицея, школы № 80 и школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей имени Дубинина. Выполнив все задания олимпиады правильно, школьники могли набрать максимум 32 балла.

Из Технического лицея в олимпиаде приняло участие восемь учеников разных классов и трое стали лучшими в своей категории. Одиннадцатиклассник Андрей Ильюша набрал 21 балл и сделал задания на 65,6 %. Десятиклассник Олег Чепкасов выполнил 59,4 % заданий и набрал 19 баллов – это лучший показатель среди всех учеников 10-х классов. И восьмиклассник Захар Николаев, сделав 18,3% от всех заданий олимпиады набрал шесть баллов.

Среди девятиклассников лучшие показатели у Егора Усольцева из школы-интерната ВГУЭС для одаренных детей имени Дубинина. Он набрал 14 баллов, выполнив 43,8 % заданий олимпиады. Среди семиклассников лучшей стала Александра Ачкасова из школы № 80. Они сделала 34,4 % заданий и набрала 11 баллов.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отмечают, что учеников, которые пройдут на региональный этап узнают после проведения итогового протокола. Выйдут ли победители из Владивостока на следующий этап станет известно, когда все муниципалитеты посчитают результаты и подведут процент выполнения работ.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отмечают, что имена учеников, которые пройдут в региональный этап, станут известны после оформления итогового протокола. Это будет понятно, когда посчитают результаты остальные муниципалитеты Приморья.

Олимпиада по биологии – одна из 20, которые проходят во Владивостоке. Муниципальный этап Всероссийских олимпиад стартовал 8 ноября и завершится 8 декабря.

Для справки

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа. Школьный этап прошел в октябре, теперь его победители участвуют в муниципальном этапе. К середине декабря будут ясны победители, которые отправятся на региональные олимпиады. В завершение самые сильные школьники представят свой регион и школу на всероссийском уровне. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в профильные вузы без вступительных испытаний. Ежегодно в России в школьных олимпиадах принимают участие более 6 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]