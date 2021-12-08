На городской олимпиаде по праву высший балл получила одиннадцатиклассница школы № 2

В написании муниципального этапа Всероссийской олимпиады по праву приняло участие 104 школьника Владивостока. Проверить свои знания по этому предмету решили 46 одиннадцатиклассников, 35 учеников 10-х классов, а также 23 ученика 9-х классов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Среди одиннадцатых классов лучший результат показала Арина Тарасова, ученица школы № 2. Она выполнила задания на 77 % и набрала 77 баллов из 100 возможных.

Лучший показатель среди учеников десятых классов – 74 балла из ста – продемонстрировала Лилия Истомина из школы № 80. Из 9-х классов лучшим стал Дмитрий Цибулин из школы № 28. Он выполнил задания олимпиады на 70 баллов.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отмечают, что имена учеников, которые пройдут в региональный этап, станут известны после оформления итогового протокола. Это будет понятно, когда посчитают результаты остальные муниципалитеты Приморья.

Олимпиада по праву – одна из 20, которые проходят во Владивостоке. Муниципальный этап Всероссийских олимпиад стартовал 8 ноября и завершится сегодня, 8 декабря.

Для справки

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа. Школьный этап прошел в октябре, теперь его победители участвуют в муниципальном этапе. К середине декабря будут ясны победители, которые отправятся на региональные олимпиады. В завершение самые сильные школьники представят свой регион и школу на всероссийском уровне. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в профильные вузы без вступительных испытаний. Ежегодно в России в школьных олимпиадах принимают участие более 6 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]