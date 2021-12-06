В городском этапе олимпиады по химии приняло участие 135 школьников Владивостока

В муниципальном этапе олимпиады по химии приняло участие 135 школьников Владивостока. Свои знания предмета проверили 33 ученика 11-х классов, 20 учеников 10-х классов, а также 82 школьника 7-9 классов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Лучший показатель по проценту выполнения и общему баллу показала представительница лицея № 41. Ею стала 10-классница Екатерина Гниляк – она набрала 47 баллов из 70 возможных и выполнила 67,1 % от всего задания олимпиады.

Из одиннадцатиклассников лучший результат показал Андрей Леонов из школы-интерната им. Н.Н. Дубинина для одарённых детей. Он написал олимпиаду на 26,5 баллов и выполнил 37,3 % заданий.

Среди 7-9 классов лучший результат - у восьмиклассника Кирилла Дзюбы из Технического лицея. Он выполнил 50 % задания и набрал 25 баллов из 50 возможных.

Напомним, что уже подведены итоги по городскому этапу олимпиад по искусству, биологии и астрономии.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отмечают, что имена учеников, которые пройдут в региональный этап, станут известны после оформления итогового протокола. Это будет понятно, когда посчитают результаты остальные муниципалитеты Приморья.

Олимпиада по химии – одна из 20, которые проходят во Владивостоке. Муниципальный этап Всероссийских олимпиад стартовал 8 ноября и завершится 8 декабря.

Для справки

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа. Школьный этап прошел в октябре, теперь его победители участвуют в муниципальном этапе. К середине декабря будут ясны победители, которые отправятся на региональные олимпиады. В завершение самые сильные школьники представят свой регион и школу на всероссийском уровне. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в профильные вузы без вступительных испытаний. Ежегодно в России в школьных олимпиадах принимают участие более 6 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]