Пять школьников Владивостока написали городской этап олимпиады по математике на максимальный балл

В написании муниципального этапа олимпиады по литературе приняло участие 303 школьника Владивостока. Это 65 учеников 11-х классов, 91 ученик 10-х классов, а также 63 ученика 9-х классов, 47 восьмиклассников и 37 семиклассников. Лучший результат показали пять человек – трое одиннадцатиклассников, а также по одному ученику из 10-го и 8-го класса. Они выполнили 100 % задания на максимальный балл, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Ими стали восьмиклассница школы № 57 Екатерина Леонова, 10-классник Дмитрий Манжос из Технического лицея и трое 11-классников: Маргарита Ситкина из гимназии № 1, Никита Байбурин из гимназии ДВФУ и Семён Беляев из Международной лингвистической школы.

Среди участников 7-х классов лучший результат показала Линда Ягупова из гимназии №2. Она выполнила 85,7 % задания олимпиады и набрала 30 баллов из 35 возможных. Лучшим среди девятиклассников оказался Валерий Мигачев из Азиатско-тихоокеанской школы, набрав 31 балл и выполнив 88,6 % заданий.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отмечают, что имена учеников, которые пройдут в региональный этап, станут известны после оформления итогового протокола. Это будет понятно, когда посчитают результаты остальные муниципалитеты Приморья.

Олимпиада по математике – одна из двадцати, которые проходят во Владивостоке. Муниципальный этап Всероссийских олимпиад стартовал 8 ноября и завершится завтра, 8 декабря.

Для справки

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа. Школьный этап прошел в октябре, теперь его победители участвуют в муниципальном этапе. К середине декабря будут ясны победители, которые отправятся на региональные олимпиады. В завершение самые сильные школьники представят свой регион и школу на всероссийском уровне. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в профильные вузы без вступительных испытаний. Ежегодно в России в школьных олимпиадах принимают участие более 6 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]