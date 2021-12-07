Более 400 школьников Владивостока стали участниками городского этапа олимпиады по литературе

В написании муниципального этапа олимпиады по литературе приняло участие 429 школьников Владивостока. Это 85 учеников 11-х классов, 71 ученик 10-х классов, а также 87 учеников 9-х классов, 108 восьмиклассников и 78 семиклассников, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Лучший результат показал 11-классник Владислав Артюкевич из школы № 35. Он выполнил задание на 94 % и получил 94 балла из 100 возможных.

Лучшей среди 10-х классов стала Полина Нерода из школы № 40. Ее показатель - 84 балла из 100 возможных. Среди 9-х классов лучшей стала Кристина Рябченюк из гимназии № 2. Она написала олимпиаду на 89 баллов из 100.

Из восьмиклассников максимальный балл (60) с выполнением задания в 60 % набрала Анастасия Точукова из православной гимназии. Отметим, что Анастасия также писала олимпиаду по биологии, где также набрала лучший балл среди участников из 8-х классов.

Среди 7-х классов лучший результат показала Полина Мотор из гимназии № 1. Она выполнила задания олимпиады на 63 балла.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отмечают, что имена учеников, которые пройдут в региональный этап, станут известны после оформления итогового протокола. Это будет понятно, когда посчитают результаты остальные муниципалитеты Приморья.

Олимпиада по литературе – одна из 20, которые проходят во Владивостоке. Муниципальный этап Всероссийских олимпиад стартовал 8 ноября и завершится 8 декабря.

Для справки

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа. Школьный этап прошел в октябре, теперь его победители участвуют в муниципальном этапе. К середине декабря будут ясны победители, которые отправятся на региональные олимпиады. В завершение самые сильные школьники представят свой регион и школу на всероссийском уровне. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в профильные вузы без вступительных испытаний. Ежегодно в России в школьных олимпиадах принимают участие более 6 миллионов человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]