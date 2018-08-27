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Сожгли со второй попытки: Берег в районе Патрокла остался без корейской шхуны

Сожгли со второй попытки: Берег в районе Патрокла остался без корейской шхуны

Источник фото: patrokl.info / dpskontrol_125rus

Во Владивостоке неизвестные сожгли корейскую шхуну, которую ранее выбросило на берег в районе Патрокла. Она стала достопримечательностью, к которой приходили делать фотографии, сообщают «Вести:Приморье».

Фото уже сгоревшей шхуны появились в приморских пабликах.

Напомним, ранее большое количество северокорейских рыбацких шхун при приближении тайфунов решили укрыться в бухтах Приморского края. Несколько лодок во время шторма были выброшены на побережье в окрестностях города. Одна оказалась на берегу в районе Патрокла. другая – в бухте Соболь на полуострове Басаргина в границах военной территории.

Многие приморцы кинулись делать сэлфи на фоне шхуны и моря. Потом на ней стали появляться различные надписи. Однако спустя какое-то время решил ее поджечь. Чем руководствовались хулиганы, непонятно. Но прошедший в то время дождь спас ее, хотя внутри сильно выгорела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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