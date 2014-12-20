Куски бетона падают с моста на машины во Владивостоке

Водителей Владивостока предупреждают об опасности на дороге, сообщают «Вести:Приморье».

Опасный момент падения запечатлела камера видеорегистратора автомобиля очевидца.

С путепровода на Некрасовской падают куски бетона. Будьте осторожны

, пишет автор поста.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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