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Куски бетона падают с моста на машины во Владивостоке

Куски бетона падают с моста на машины во Владивостоке

Источник фото: скрин видео dps.control

Водителей Владивостока предупреждают об опасности на дороге, сообщают «Вести:Приморье».

Опасный момент падения запечатлела камера видеорегистратора автомобиля очевидца.

С путепровода на Некрасовской падают куски бетона. Будьте осторожны

, пишет автор поста.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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