Куски стены жилого дома падают на прохожих в Уссурийске

Жители Уссурийска обеспокоены ситуацией с разрушающимся в городе домом на улице Блюхера. Очевидцы рассказывают, куски бетона отваливаются от фасада и падают на тротуар, где проходят горожане, сообщают «Вести:Приморье». Жители города поясняют, падение может привести к трагедии.

Ул.Блюхера д 46. Это ещё небольшой обломок упал. Недавно было что кусок ещё больше падал. Неужели администрация не знает об этом? -

задается вопросом автор поста в паблике mark2_che.

Отметим, на данный пост ответили в администрация Уссурийска:

Здравствуйте. Дом по адресу Блюхера, 46 признан аварийным в 2019 г. Управляющая компания примет меры для устранения падения штукатурки на тротуар. Дом будет расселен в следующий этап программы расселения.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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