Пожароопасный сезон в Приморье начнется с 20 марта, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В Приморье установили срок начала пожароопасного сезона. На большинстве территорий края он стартует 20 марта, на остальных – начнется в период с 10 по 15 апреля. Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Как сообщили в министерстве ГОЧС региона, по постановлению Правительства Приморского края с 20 марта 2021 года пожароопасный сезон объявлен на территории Артема, Владивостока, Дальнегорска, Находки, Партизанска, Большого Камня, Фокино и Уссурийска, Лазовского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского округов, Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Хасанского и Шкотовского районов.

«С 10 апреля пожароопасный сезон начнется на территории Арсеньева, Дальнереченска, Спасска-Дальнего и Лесозаводска, Анучинского и Тернейского округов, Дальнереченского, Кировского, Пожарского, Спасского, Черниговского и Яковлевского районов, а с 15 апреля – на территории Чугуевского округа и Красноармейского района», – добавили специалисты чрезвычайного ведомства.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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