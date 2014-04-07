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Крупный лесной пожар вспыхнул неподалеку от поселка Краскино

Крупный лесной пожар вспыхнул неподалеку от поселка Краскино

Во вторник, 16 марта, в Хасанском районе Приморского края неподалеку от поселка Краскино ликвидирован природный пожар площадью около 80 гектаров.

Как сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства, в тушении приняли участие 11 человек личного состава и две единицы техники. Пожар локализовали в 21.00 и полностью ликвидировали в 22.30 по местному времени.

Напомним, что с 20 марта на большинстве территорий региона стартует пожароопасный сезон. В оставшейся части муниципальных образований пожароопасный сезон наступит 10-15 апреля.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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