Четыре природных пожара ликвидировали в Приморье

Четыре природных пожара общей площадью 58 гектаров потушили в Приморском крае в среду, 31 марта. Все пожары зарегистрированы на землях иных категорий, лесной фонд не пострадал, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, пожар площадью 20 гектаров ликвидирован в Хасанском районе возле села Занадворовка, в тушении приняли участие 11 человек и две единицы техники. Еще один пожар площадью 20 гектаров ликвидировали в Шкотовском районе возле села Новонежино – работали четыре человека и одна единица техники. В Партизанском районе возле села Золотая долина пять человек при поддержке одной единицы техники потушили пожар площадью 8 гектаров. В Лазовском муниципальном округе возле села Черноручье на площади 10 гектаров пять человек с одной единицей техники потушили еще один природный пожар.

Напомним, что 26 марта в Приморье состоялись комплексные краевые учений по отработке тактики и техники тушения лесных, ландшафтных пожаров и организации межрайонного и межведомственного взаимодействия. Комментируя мероприятие, руководитель краевого учреждения «Примлес» Анатолий Непочатых сообщил, что в текущем году предусмотрено финансирование в размере 11 миллионов рублей для борьбы с природными пожарами на землях иных категорий.

«Мы можем оперативно реагировать на все возгорания и не допускать перехода пожаров с земель иных категорий на земли гослесфонда», – отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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