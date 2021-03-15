Природоохранная прокуратура начала масштабную проверку лесной отрасли Приморья

За месяц будут проверены свыше 20 договоров аренды лесных участков, которые могли быть продлены незаконно, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

Как стало известно, в Минлесхоз Приморья поступило уведомление от заместителя Амурского бассейнового природоохранного прокурора Андрея Шорохова о проведении деятельности министерства (ранее – департамента) лесного хозяйства. Проверка началась 10 марта и продлится 8 апреля 2021 года.

Как следует из текста документа, на особый контроль попадут договоры аренды лесных участков, которые подписывались в предыдущие годы (2017 г. и далее). По мнению сотрудников природоохранной прокуратуры, данные продления договоров на аренду лесных участков в Приморском крае могли быть сделаны незаконно. Если это будет установлено в ходе прокурорской проверки, данные документы будут отменены и работы по заготовке лесопродукции на указанных участках будут прекращены. На проверку лесной отрасли Приморья мобилизованы практически все сотрудники Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры. Так что в ближайшее время, судя по всему, нужно ждать отмен ранее подписанных продлений договоров лесной аренды. И, судя по всему, некоторым «старым игрокам» приморского лесного бизнеса придётся «потесниться».

Александр Огневский, председатель Союза заготовителей, переработчиков и экспортёров леса Приморского края «ПРОМЭКСЛЕС»: «То, что нужно бороться с незаконными продлениями договоров лесной аренды, – это факт, не подлежащий сомнению. Однако, возникает вопрос: а понесут ли какую-нибудь ответственность чиновники, которые стали свои согласования под этими документами? Ведь, насколько мне известно, решение о продлении договоров аренды принимались комиссионно: не один человек согласовывал, а целая группа. А теперь выясняется, что ошиблась целая группа людей, которые должны были тщательно проверять документы на предмет соответствия закону...».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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