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Четверо высокопоставленных чиновников «украли» из казны Приморья почти миллиард рублей

Четверо высокопоставленных чиновников «украли» из казны Приморья почти миллиард рублей

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело  по факту превышения должностных полномочий  сотрудниками Департамента лесного хозяйства Приморского края, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, в период времени с  января 2016 по  январь 2020 года должностные лица Департамента лесного хозяйства Приморского края в обход действующей процедуры  и порядка заключения договоров  аренды участков  лесного фонда, без проведения торгов заключили ряд дополнительных  соглашений о внесении изменений и дополнений в договоры лесных  участков, предусмотрев незаконное условие о продлении срока действия  договоров  с пятью коммерческими организациями. В результате этого  организации незаконно получили в  пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, без проведения аукциона. Это позволило им неправомерно осуществлять на них рубку лесных насаждений. В результате преступных действий должностных лиц лесному фонду Российской Федерации   причинен  ущерб на сумму не менее 909, 5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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