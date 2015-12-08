Четверо высокопоставленных чиновников «украли» из казны Приморья почти миллиард рублей

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Департамента лесного хозяйства Приморского края, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, в период времени с января 2016 по январь 2020 года должностные лица Департамента лесного хозяйства Приморского края в обход действующей процедуры и порядка заключения договоров аренды участков лесного фонда, без проведения торгов заключили ряд дополнительных соглашений о внесении изменений и дополнений в договоры лесных участков, предусмотрев незаконное условие о продлении срока действия договоров с пятью коммерческими организациями. В результате этого организации незаконно получили в пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, без проведения аукциона. Это позволило им неправомерно осуществлять на них рубку лесных насаждений. В результате преступных действий должностных лиц лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму не менее 909, 5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению, отметили в пресс-службе ведомства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru