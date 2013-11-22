В Приморье задержаны трое полицейских за превышение должностных полномочий

С 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции в пгт Кавалерово сотрудники полиции применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников МО МВД «Кавалервский», по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В результате проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении преступления задержаны три сотрудника МО МВД «Кавалеровский». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудникам УСБ МВД России по Приморскому краю.

"Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, факт превышения должностных полномочий в отношении жителя села Зеркальное выявили в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального Управления МВД России. В отношении сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» проводится служебная проверка.

По ее результатам действиям полицейских будет дана принципиальная оценка и приняты соответствующие меры реагирования".

Факт превышения должностных полномочий в отношении жителя села Зеркальное выявили в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального Управления МВД России.

В отношении сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» проводится служебная проверка.

По ее результатам действиям полицейских будет дана принципиальная оценка и приняты соответствующие меры реагирования.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летнего жителя села Зеркальное. Свидетель, проходивший по данному делу, заявил, что в отношении него в местном РОВД были применены недозволенные методы дознания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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