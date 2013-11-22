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В Приморье заключены под стражу двое полицейских, превысивших должностные полномочия

В Приморье заключены под стражу двое полицейских, превысивших должностные полномочия

Фото: "Крестьянская жизнь"

Сегодня, 5 декабря, по ходатайству следователя суд избрал в отношении двоих полицейских, подозреваемых в превышении должностных полномочий меру пресечению в виде заключения по стражу, вопрос об избрании меры пресечения по третьему подозреваемому будет рассмотрен позднее, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылокй на СК РФ по Приморскому краю.

Как сообщалось ранее, с 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции  в пгт Кавалерово сотрудники полиции применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников МО МВД «Кавалервский», по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В результате проведенных следственных и оперативных действий по подозрению в совершении преступления задержаны трое сотрудников МО МВД «Кавалервский».

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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