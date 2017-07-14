О возврате к отстрелу бездомных животных рассказали в Госдуме

В ГД заверили, что возврата к отстрелу бездомных животных в России не будет, сообщают «Вести:Приморье».

Депутаты готовы обсуждать возможные трудности, с которыми сталкиваются некоторые регионы при исполнении федерального закона об ответственном обращении с животными. Об этом говорится на сайте ГД.

Проект закона, согласно которому органы государственной власти субъектов РФ, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности, могут осуществлять собственное правовое регулирование численности находящихся в приютах животных без владельцев, был внесен в Государственную Думу 15 марта.

«Законопроект не проходил через Координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия» и экспертно-консультативный совет фракции. Поддерживать не будем», – сообщил Андрей Исаев.

Парламентарий пояснил, что «есть проблема для деревень, где экономически трудно выполнить требования нынешнего закона (об ответственном обращении с животными, – прим. ред.)».

«Возможно для них потребуются смягчающие поправки на переходный период. Тема обсуждается, но возврата к отстрелу не будет», – заявил Андрей Исаев.

Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в свою очередь считает, что проект закона, которым фактически предлагается дать право регионам вернуться к отстрелу безнадзорных животных, поддержан быть не может по целому ряду причин.

«Он противоречит самому духу законодательства, направленного на гуманизацию обращения с животными. Принята поправка в Конституцию о гуманном отношении к братьям нашим меньшим, есть базовый федеральный закон, в соответствии с которым любое убийство животных является недопустимым. Приняты изменения в уголовное законодательство, которые фиксируют, что убийство животных – это серьезное уголовное преступление, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Нами подготовлены поправки в административное законодательство, которые должны защитить животных», — сказал глава комитета.

По его словам, принятый ранее закон об ответственном обращении с животными уже в первый год своего существования доказал свою эффективность.

«В прошлом году впервые сократилось количество покусов и нападений животных на людей, согласно официальным данным Роспотребнадзора, этот показатель снизился на 10% в масштабах всей страны. Таким образом, закон защищает и граждан – от нападений, и животных – от жестокого обращения. И поставить эти достижения под удар ни в коем случае нельзя», – уверен парламентарий.

Он обратил внимание на то, что предложения вернуться к убийству животных звучат от регионов, которые даже не пытались исполнять федеральный закон, не построили ни одного приюта и жалуются на то, что у них развелось много безнадзорных животных. Поэтому, считает Владимир Бурматов, надо просто начать соблюдать закон. По его словам, другие регионы, напротив, буквально за два-три года вдвое сократили численность безнадзорных животных, не убив ни одной собаки.

Глава комитета также подчеркнул, что показателен опыт волонтерских приютов, не получающих никаких бюджетных средств. «В них содержатся сотни животных, есть ветеринарная помощь, вольеры, выгул. Сейчас правоохранительные органы и прокуратура начали возбуждать уголовные дела в отношении чиновников, которые довели свои города до того, что по улицам бегают стаи бездомных животных. Решать проблему безнадзорных животных надо гуманными способами, делая добросовестно свою работу и исполняя федеральный закон, относиться к этому серьезно, потому что это вопрос эпидемической безопасности в том числе», – заключил он.

Напомним, В Приморь - в Надеждинском и Партизанском районах построят государственные межмуниципальные приюты для безнадзорных животных. К решению этого вопроса на территориях подключатся и социально ориентированные некоммерческие организации.

В государственной ветеринарной инспекции Приморья подчернули, по поручению губернатора Олега Кожемяко ведется работа по созданию и строительству государственных межмуниципальных приютов для безнадзорных животных.

«Приюты будут расположены на территории Партизанского городского округа и Надеждинского муниципального района. Уже ведется оформление земельных участков», – прокомментировал руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

Более 12 миллионов рублей субсидий на решение этой проблемы направят НКО Приморья.

«Средства предусмотрены на создание приютов для безнадзорных животных – в основном собак и кошек», – добавил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]