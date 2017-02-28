Анонс на 19 марта

19 марта в 13.00 - в траурном зале «Тихая обитель» (проспект 100-летия Владивостока, 57д) - Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Григорием Антоновичем Вакулишиным.

С 19 марта во Владивостоке начинается прием заявок на участие в муниципальном этапе конкурса «Семья года» (Подробности).

19 марта с 10.00 до 18.00 - во Владивостоке, в большом зале Владивостокского городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) - просмотр конкурсных работ фестиваля "Живи, театр - восьмое чудо света".

19 марта в 11.00 - приморская государственная картинная галерея - Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли».

19 марта - День моряка-подводника в России.

19 марта - Всемирный день сна.

19 марта - Международный день клиента.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]