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Вчера, 16:10

Анонс на 9 марта

Анонс на 9 марта

9 марта в 11.00 - Владивосток, Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

9 марта в 10.00 - Владивосток, музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

9 марта в 11.00 - Владивосток, приморская государственная картинная галерея -Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли».

9 марта - Всемирный день ди-джея.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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