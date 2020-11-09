Анонс на 9 марта

9 марта в 11.00 - Владивосток, Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

9 марта в 10.00 - Владивосток, музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

9 марта в 11.00 - Владивосток, приморская государственная картинная галерея -Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли».

9 марта - Всемирный день ди-джея.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]