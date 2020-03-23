Анонс на 24 марта

24 марта - Владивосток, в молодёжном клубе «Антресоль» (Океанский проспект, 99) - Весенний цикл обучения волонтёров.

24 марта в 19.00 - Владивосток, Приморский центр народной культуры - Киноклуб "Ориент": 26-й фестиваль анимационного кино «Суздальфест 2021».

24 марта в 12.00 - Приморская краевая детская библиотека, Владивосток - Программа "По улицам фантазии, по площадям мечты".

24 марта в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея, Владивосток - Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова».

24 марта в 12.00 - Владивосток, музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Экскурсия по выставке "Мода серебряного века".

24 марта в 10.00 - Примринг, (Приморское кольцо, 1) - Развлекательная военно-тактическая игра "Фаертаг".

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта - Международный день борьбы с депрессией.

24 марта - Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

24 марта - День штурманской службы ВВС России.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]