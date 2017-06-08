Пять придомовых территорий с огородами оказались подтоплены в селе Новомихайловка Чугуевского округа. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу правительства края, вода поднялась на одном из окрестных ручьев из-за таяния снега и льда. Чтобы устранить угрозу дальнейших подтоплений, в ближайшее время специалисты расчистят ручей и приведут в порядок местную дамбу.

Как сообщили в министерстве ГОЧС Приморского края, стаивание ледяного покрова на реках региона отмечалось на протяжении последних 10 дней – местами толщина льда уменьшилась на пять сантиметров. На некоторых участках растет и уровень воды, в связи с чем могут происходить затопления отдельных территорий.

«В связи с интенсивным снеготаянием на бузымянном ручье, протекающем между автодорогой Осиновка–Рудная Пристань и селом Новомихайловка, а также обледенением канала пропускной системы дамбы Новомихайловки, в селе оказались подтопленными пять огородов и придомовых территорий по улице Партизанская. Уже приняты меры – чтобы устранить причину подтоплений, в ближайшее время ручей расчистят, а также освободят ото льда водопропускные трубы дамбы», – уточнили в ведомстве.

Напомним, ледовое поле на водоемах Приморского края практически разрушено. Спасатели призывают граждан не подвергать свою жизнь опасности – не выходить на лед и тем более не выезжать на него на автомобилях.

«В настоящее время ледовое поле практически разрушено и представляет большую угрозу для жизни людей. Не стоит забывать и об ответственности, предусмотренной за выход на лед в период запрета и выезд на лед вне санкционированных ледовых переправ – штраф может составить до 3 тысяч рублей», – обозначили специалисты.

В случае чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом льда, сотрудники ГИМС и спасатели находятся в готовности прийти на помощь гражданам. Единый номер службы спасения: 112. Позвонить на этот номер можно только с мобильного телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или на счету отрицательный баланс. К телефонам экстренных служб также относятся «01» и «101».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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