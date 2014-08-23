Депутат предложил хоронить через «Госуслуги»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил хоронить россиян через сайт «Госуслуги», сообщают «Вести:Приморье».

О том, что в России нужно ввести электронное оформление захоронений граждан, он заявил агентству «Москва», пишет lenta.ru.

«Нужно, безусловно, сделать процедуру оформления захоронения, а также всех дополнительных услуг исключительно электронными — через сайт "Госуслуг". Тогда это будет все государственное, цены будут фиксированные и понятные, так же, как мы сейчас оформляем многие вещи через "Госуслуги"», — отметил Милонов.

По его словам, должен быть обеспечен «государственный минимум», базовые услуги должны быть бесплатными «за бюджетный счет». Милонов предложил сделать платными только дополнительные услуги, например выбор какого-то специального места и «разные украшения».

«Это последний долг государства перед человеком, пускай и усопшим. Поверьте, очень много людей будут пользоваться дополнительными услугами, но базовые услуги должны быть бесплатными. Всегда нужно гарантировать человеку достойный приход в эту жизнь и достойный уход из этой жизни», — заключил парламентарий.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, в Приморье умерших от этой инфекции людей хоронят только в закрытых гробах. При этом сотрудники похоронного агентства обязаны применять средства индивидуальной защиты и обрабатывать общие помещения обеззараживающим средством.

А на церемонию прощания допускают только самых близких родственников. При этом людям даже в траурном зале нужно соблюдать социальную дистанцию. Также сотрудники похоронных агенств предупреждают, пришедшие проститься, должны соблюдать дистанцию до гроба с умершим.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]