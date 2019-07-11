Новости Общество
Сегодня, 16:33

Депутат предложил вернуть буденовки военнослужащим

Депутат предложил вернуть буденовки военнослужащим

Источник фото: odezhda.guru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вновь сделать буденовки головным убором армейских военнослужащих, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующее предложение он направил министру обороны России Сергею Шойгу, пишет сайт NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что внешний облик солдата нашей армии всегда отличался не только практичным обмундированием, но элементами воинской славы. Он отметил, что исторические детали униформы находятся вне политического контекста времени.

Милонов напомнил, что три полоски на гюйсе носили моряки как императорского флота, так и советские, и современные военнослужащие ВМФ. Примерно такая же ситуация касается других родов войск. По словам депутата, награды и «профессиональные» цвета хранят в себе историю заслуг российских солдат. Он заключил, что так демонстрируется преемственность поколений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме