Новое для автомобилистов: за «аварийки» будут наказывать

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов, сообщает "Вести: Приморье".

Милонов в своем обращении, отмечает, что ситуация на российских дорогах усложнилась. Депутат связывает это с ростом количества автомобилей и развитием сервисов и служб, которые для работы используют автотранспорт, отмечает РИА Новости.

"В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам", — говорится в письме.

Помимо этого, пишет Милонов, в крупных городах участились случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия дорог. Так, музыканты, промоутеры, члены автоклубов, велосипедисты и блогеры могут остановить движение на дороге совершенно безнаказанно, подчеркивает парламентарий.

"Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа. В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей стран", — написал депутат в обращении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]