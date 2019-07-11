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Вчера, 17:25

В Госдуме выступили против открытия границ

В Госдуме выступили против открытия границ

Источник фото: pixabay.com

Решение об открытии границ и возобновлении авиасообщения должно быть пересмотрено в ближайшее время, так как оно преждевременно. В этом уверены член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов и депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщают «Вести:Приморье».

«Я не понимаю — почему с Турцией? Там ситуация еще очень неблагополучная. Знаете, не понимаю ни Танзанию, ни Турцию», — цитирует Милонова Федеральное агентство новостей.

Кроме этого, он указал на русофобские настроения внутри Турции и обвинил Анкару в сокрытии реальных данных об эпидемии коронавируса. Депутат Евгений Федоров уверен, что России необходимо более жестко подходить к борьбе с коронавирусом. По его словам, стоит ввести серьезные карантинные меры, как это было в Китае. Он добавил, что решение о возобновлении авиасообщения в сложившейся ситуации является неадекватным и должно быть пересмотрено, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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